Российская экономика обошла итальянскую в 2025 году

Номинальный ВВП России по итогам 2025 года превысил аналогичный показатель Италии. Расчеты опубликовало РИА «Новости» .

Согласно показателям Росстата, российский ВВП за минувший год достиг 213,5 триллиона рублей. В пересчете на доллары это составило примерно 2,556 триллиона.

Предварительная оценка объема итальянской экономики, как указано в материалах агентства, составила 2,255 триллиона евро, или 2,550 триллиона долларов.

Таким образом, по итогам 2025 года российский показатель в номинальном выражении оказался выше итальянского и наша страна заняла более высокое место в рейтинге крупнейших экономик мира.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сравнил совокупный ВВП Евросоюза, аналогичную величину России и потенциал стран. Он пришел к выводу, что даже с учетом высоких показателей ВВП Европа все равно уступает России по силе.