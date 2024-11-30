Российская авиация ударила по колонне боевиков в Алеппо
Wargonzo: ВКС России ударили по колонне боевиков в Сирии
ВКС России ударили по колонне боевиков в Сирии на западе Алеппо. Об этом сообщил Telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo.
«Это первое применение ВКС России в возобновившемся недавно вооруженном конфликте», — уточнили авторы публикации.
Противник понес существенные потери.
По данным Telegram-канала Mash, боевики захватили как минимум половину Алеппо и достигли центра города. Аэропорт и дороги закрыты.
Обстановка в Сирии обострилась впервые почти за пять лет. Несколько дней продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженными группировками повстанцев. Противостояние с боевикам идет при поддержке ВКС России.
Ранее преподаватель Газиантепского университета Али Фуат Гекче заявил, что боевики террористических группировок неслучайно начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в противостоянии с «Хезболлой». По его мнению, террористы действуют в интересах США и Израиля.