Россиянок, которые перепутали военную базу с McDonald’s, отправили в иммиграционный центр

Двух россиянок, которых задержали в Калифорнии на территории военной базы морпехов, отправили в иммиграционный центр в Сан-Диего. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США.

«По информации Службы иммиграции и таможенного контроля США от 26 января, ей были переданы двое граждан России, задержанных за несанкционированное проникновение на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в Калифорнии», — заявили в ведомстве.

Из социальных сетей одной из девушек — Натальи — стало известно, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище, а в апреле 2023-го получила разрешение на работу.

Вместе с подругой Кристиной они путешествовали по стране на автомобиле и могли по ошибке заехать на базу по указанию навигатора. Однако проживающие неподалеку россияне усомнились, что девушек задержали только за въезд на территорию. По их словам, пройти туда можно свободно, если вести себя прилично.