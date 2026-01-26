Две россиянки искали McDonald's в США, но случайно оказались на военной базе

Две россиянки в США искали McDonald’s, но по ошибке проникли на территорию военной базы морпехов. В итоге их задержали и не выпускают несколько дней. Об этом сообщил RT .

Данные подтвердила мать одной из девушек. Ее дочь жила в Самаре, но в 2022 году уехала в США. ЧП случилось во время прогулки по Сан-Диего. Девушка вместе с подругой искала ресторан быстрого питания, но они ошиблись поворотом и попали на военный объект Кэмп-Пендлтон. Теперь обе находятся под стражей.

«По крайней мере, такую версию мне рассказал мой бывший муж. <…> Больше деталей я не знаю. С дочкой мы больше года не общаемся. Я не разделяю ее взгляды на жизнь и была против переезда в США», — сказала женщина.

Отец девушки отказался раскрывать подробности о задержании дочери.

При этом россияне, которые живут недалеко от базы Кэмп-Пендлтон, усомнились, что соотечественниц задержали только за въезд на территорию. Американские военные базы часто окружены заборами. Проехать там можно, разрешено даже проникнуть в зону со столовыми для морских пехотинцев. Местные жители часто там бывали, их никто не задерживал, если они вели себя прилично.

Ранее россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина задержали в Болгарии по запросу США. В чем именно их обвинили, не сообщили.