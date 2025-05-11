Россиянку удивила внешность американок в Майами

Россиянку во время отдыха в Майами, американский штат Флорида, удивил внешний вид местных девушек. Туристка описала его как «генетический сбой», сообщила Lenta.ru.

По словам москвички, она часто видела на улицах пары, которые казались ей нелепыми.

«Все американцы высокие, статные, накаченные. Видно, что следят за своей внешностью и занимаются спортом. Но их девушки выглядят очень странно», — отметила она.

Кроме того, многие американки очень низкого роста. Нередко россиянка не могла понять, кто перед ней взрослая женщина или ребенок.

Также туристке встречались пары, где молодой человек был очень худой, а девушка, наоборот, с лишним весом. Поэтому у россиянки сложилось ощущение, что это какой-то генетический сбой.

При этом ее восхитила раскрепощенность американок, которые не стесняются носить открытую одежду, несмотря на свою полноту.

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