Американцы начали массово стерилизовать себя после победы Трампа

Newsweek: в США мужчины начали массово стерилизовать себя после победы Трампа

Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил американский журнал Newsweek .

Журналисты сослались на медицинскую статистику. Согласно ей, после победы республиканца операции по вазектомии увеличились на 1200%.

Причиной такого ажиотажа стал страх, что Трамп запретит аборты в стране. Если это случится, то в случае нежелательной беременности их партнершам придется отказываться от плода нелегально — в подпольных клиниках за большие деньги и с огромным риском.

Пока американки беспокоятся о беременности, во Франции ситуация совершенно противоположная. Президент Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, который закрепил в конституции право женщин на аборты.