Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.
Журналисты сослались на медицинскую статистику. Согласно ей, после победы республиканца операции по вазектомии увеличились на 1200%.
Причиной такого ажиотажа стал страх, что Трамп запретит аборты в стране. Если это случится, то в случае нежелательной беременности их партнершам придется отказываться от плода нелегально — в подпольных клиниках за большие деньги и с огромным риском.
Пока американки беспокоятся о беременности, во Франции ситуация совершенно противоположная. Президент Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, который закрепил в конституции право женщин на аборты.
Американцы начали массово стерилизовать себя после победы Трампа
Пожар вспыхнул в историческом здании на Страстном бульваре в Москве
Тендер на разработку проекта благоустройства лесопарка объявили в Одинцове
Монтаж металлоконструкций завершили на строящемся путепроводе в Апрелевке
Фестиваль единоборств прошел в Воскресенске
Областной концерт ко Дню матери прошел в парке Кривякино в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте