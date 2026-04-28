Россиянку освободили в Мьянме из мошеннического кол-центра

Россиянку, ставшую жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая, освободили. Об этом сообщило посольство России в республике в своем телеграм-канале .

В начале апреля она приехала в Янгон, чтобы найти работу. Но ее вывезли в приграничный район Мьявади, где обещали трудоустройство в мошенническом кол-центре. Она отказалась участвовать в преступной деятельности и обратилась в МВД России. Это позволило быстро организовать ее освобождение.

«В настоящее время потерпевшая находится в депортационном центре МВД Мьянмы в районе Мьявади. Вместе с ней содержится еще одна гражданка Российской Федерации, освобожденная в марте с. г. из аналогичного кол-центра», — уточнили в посольстве.

Ранее в МВД рассказали, что основная масса звонков от телефонных мошенников поступает с территории Украины и из государств Юго-Восточной Азии.