Россиянку несколько дней продержали в подвале аэропорта в Сеуле

Россиянку, прилетевшую в Южную Корею из Москвы, задержали на границе. Несколько дней она провела в подвале аэропорта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Девушка прилетела в южнокорейскую столицу для отдыха. При себе она имела действующее разрешение на въезд, бронь отеля, обратные билеты и расписанный маршрут поездки.

Путешественницу не пропустили через границу и начали допрашивать. Пограничники поинтересовались, какие номера у автобуса, на котором она поедет, а также чем она будет завтракать. Они также забрали у девушки документы, багаж и телефон, после чего отвели в подвал аэропорта, не объясняя причин.

Помимо россиянки, там были и другие люди. На опубликованных кадрах видно, что многим приходится спать на стульях, так как в помещении с матрасами холодно из-за работающего на полную мощность кондиционера.

В итоге девушка купила обратный билет и вернулась в Москву.

