Россиянку насмерть сбил поезд на Шри-Ланке

Российскую туристку на Шри-Ланке насмерть сбил поезд. Эту информацию ТАСС подтвердили в посольстве России в Коломбо.

«Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте», — сказал пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов.

Туристка — 23-летняя жительница Тюмени — переезжала железнодорожные пути на электрическом мотоцикле. Девушка не успела пересечь пути и попала под поезд, она погибла на месте.

