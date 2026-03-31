Россиянка на Бали заразилась вшами после носки шлема для поездки на байк-такси

Россиянка на Бали подхватила вшей после того, как надела шлем, который предоставил водитель байк-такси. Об этом туристка рассказала в беседе с РИА «Новости» .

Женщина рассказала, что заказала байк-такси и надела выданный водителем шлем, не используя дополнительных средств защиты.

«Спустя несколько дней я почувствовала сильный зуд кожи головы. Сначала не придала значения, думала, что это из-за жары, но потом стало ясно, что это не просто раздражение, я не могла спать из-за зуда», — объяснила она.

Врачи объяснили россиянке, что причиной стали вши, которые могли оказаться в волосах после использования общего шлема. Сейчас женщина вылечилась и теперь старается носить только свой шлем.

Ранее ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института медицинского образования Пироговского университета Заур Хатшуков заявил, что шапки и шарфы могут стать переносчиками вшей. По его словам, они передаются при прямом соприкосновении «голова к голове».