Россиянку арестовали из-за конфликта с девочкой в буркини в Анталье

Россиянку, управляющую жилым комплексом в Анталье, арестовали после конфликта с девочкой в буркини у бассейна. Об этом написала турецкая газета Türkiye Today .

«Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини», — отметили авторы материала.

По информации издания, женщина запретила девочке купаться в бассейне, так как буркини не соответствует правилам комплекса и может загрязнить воду.

По мнению отца ребенка, слова россиянки затронули достоинство его 13-летней дочери и религиозные чувства семьи. Мужчина пожаловался на 64-летнюю гражданку России в жандармерию. Россиянку арестовали.

Газета сообщила, что инцидент произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье.

Россиян начали обманывать c медицинскими турами в Турцию. Мошенники предлагают выгодные чекапы, но после получения задатка исчезают.