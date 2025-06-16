Россиянка застряла в Ливане из-за конфликта Ирана и Израиля

Россиянка Анна Данилова отправилась в Ливан к пластическому хирургу и застряла в Бейруте из-за обостроения конфликта Ирана и Израиля. Об этом сообщил RT .

По словам жительницы Екатеринбурга, с 14 июня в Ливане закрыли воздушное пространство, а рейс, на который она покупала билет, отменили.

«Летают только ливанские авиалинии, но купить билет на их рейсы очень сложно», — рассказала женщина.

Анна добавила, что в Ливане находятся и другие граждане России, которые пытаются вернуться домой. Приезжим стали предлагать трансфер до границы с Египтом за 60 тысяч рублей. Гостиницы также начали поднимать цены.

Ранее стало известно, что авиакомпания Air Arabia начала вывозить застрявших в ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта россиян на родину. Рейсы отправятся в Москву и Екатеринбург.