Россиянка в Турции попыталась сделать селфи и рухнула со скалы

Habertürk: россиянка упала со скалы в Турции в попытке сделать селфи

В Турции россиянка упала со скалы в попытке сделать селфи. Об этом сообщил местный телеканал Habertürk .

Девушка хотела сфотографироваться в Анталье в районе Муратпаша, но потеряла равновесие и упала на камни.

«Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы», — рассказали журналисты.

Пожарные, полиция и бригады врачей направились в район. Пострадавшая повредила ногу. Ее подняли на носилках и госпитализировали.

В начале января стало известно об исчезновении россиянки Лауры Писаренко в Стамбуле. В Генконсульстве заявили, что женщину задержала местная полиция. В день пропажи Писаренко и двое ее знакомых приехали к дипломатам, чтобы получить свидетельство на возвращение домой, так как россиянка потеряла загранпаспорт. Еще до приема она попыталась напасть на сотрудников охраны дипмиссии, поэтому ее задержали.