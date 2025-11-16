Россиянка попала в жуткую аварию в Таиланде, она находится на ИВЛ

Shot: россиянка находится в тяжелом состоянии на ИВЛ после ДТП в Таиланде

Россиянка в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ после ДТП в Таиланде. Девушка из Иркутска пыталась увернуться от тележки с едой и врезалась в бордюр, сообщил Telegram-канал Shot .

ДТП произошло 14 ноября в Паттайе с участием 27-летней Ксении на мотоцикле Kawasaki 125. Она попыталась избежать столкновения с тележкой, где продавали еду, и врезалась в бордюр. Удар был такой силы, что она упала на землю.

«Россиянку экстренно госпитализировали, у нее зафиксировали множественные переломы костей рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Ксения в тяжелом состоянии, ей необходима постоянная вентиляция легких», — написал канал.

Выяснилось, что у девушки не было страховки. Сейчас на ее лечение нужно примерно 250 тысяч рублей.

Ранее в Таиланде перевернулся следовавший из Чиангмая в Бангкок автобус с иностранными туристами. Транспортное средство опрокинулось на скользком от дождя склоне горы вечером субботы. Один пассажир получил серьезные травмы, еще четверо — средней тяжести. Несколько человек с ушибами отказались от госпитализации.