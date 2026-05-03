Россиянка подхватила в Азии свиного цепня

Россиянка заразилась свиным цепнем во время путешествия по Азии и чуть не умерла из-за лечения за границей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Девушка почувствовала недомогание во время поездки: появились боли в животе, вздутие и резкая потеря веса. Во Вьетнаме она прошла обследование, где врачи выявили тениоз — заражение личинками свиного цепня. Также у нее заподозрили более опасное осложнение — цистицеркоз, при котором паразит может распространяться по организму.

Медик выдал пациентке препарат «Празиквантел». Как позже объяснили российские специалисты, при таком диагнозе лечение должно проходить под наблюдением в стационаре, поскольку сильные препараты могут спровоцировать осложнения.

Предположительно, заражение произошло на Бали — паразит может попасть в организм через недостаточно обработанное мясо.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов ранее рассказал, что в меню ресторанов употребление блюд из сырого мяса может быть смертельно опасным.