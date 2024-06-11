Хирург Умнов предупредил, что блюда из сырого мяса могут быть смертельно опасны

В меню ресторанов появляется множество блюд из сырого мяса, но их употребление может быть смертельно опасным. Об этом News.ru рассказал хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, сырое мясо может содержать возбудителей опасных инфекций. В лучше случае они вызовут симптомы сильного отравления, но бывают и случаи летального исхода.

«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — подчеркнул врач.

Он добавил, что к опасным блюдам можно отнести тартар, строганину из мороженой оленины, а также карпаччо из говядины. лучше избегать их или есть только в проверенных местах.