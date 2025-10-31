Врач Хатшуков рассказал, что шапки и шарфы могут стать переносчиками вшей

С началом учебного года возрастает риск заражения педикулезом среди детей. Этот процесс связан с их тесным общением в коллективах и общими вещами. Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института медицинского образования Пироговского университета Заур Хатшуков разъяснил особенности педикулеза и правила профилактики. Его слова привела «Мойка78» .

По словам специалиста, вши передаются при прямом соприкосновении «голова к голове». Близкие контакты детей в коллективе увеличивают вероятность заражения. Кроме того, шапки и шарфы, которые начинают носить в холодное время года, могут стать переносчиками паразитов при неосторожном обращении.

При лечении педикулеза важно обработать одежду, постельное белье и головные уборы. Народные средства — лучший способ избавиться от вшей. По словам Хатшукова, использование агрессивных веществ может нанести вред. Современная фармакология предлагает более безопасные и эффективные препараты.

Профилактика педикулеза проста, но требует регулярности. Мыть волосы ребенку нужно не реже двух раз в неделю, не давать пользоваться чужими расческами и шапками, а личные вещи хранить отдельно. Также полезно осматривать голову ребенка хотя бы раз в неделю и использовать профилактические спреи на основе эфирных масел, подчеркнул Хатшуков.