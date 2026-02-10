Телеведущая из Омска Ксения Гнедина обошла 40 других участниц и победила на конкурсе «Мисс Европа — 2026», проходящем в Ливане. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram*.

В личном блоге Ксения написала, что для нее победа в конкурсе стала новой главой в жизни. Она назвала мероприятие самым историческим конкурсом красоты в мире, отметив, что для нее огромная честь стать его победительницей.

«В следующем году конкурсу исполняется 100 лет, и я бесконечно рада, что в его вековую историю будет вписано имя России», — написала телеведущая.

Гнедина пообещала достойно нести этот титул и внести свой вклад в развитие России, помогать другим и показать остальным девушкам, как важно быть открытой миру и доброй.

