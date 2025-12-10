Пятилетняя победительница конкурса красоты запустит собственное реалити-шоу

Пятилетняя Стелла Крикунова стала победительницей конкурс красоты Little Miss & Mister World Russia 2025. В воронежском Детском продюсерском центре Tushieva Kids, где девочка занималась, заявили РИА «Новости» , что воспитанница готовится к запуску своего реалити-шоу.

В продюсерском центре отметили, что девочка параллельно с подготовкой к запуску шоу проходит обучение на курсах актерского мастерства и развития ораторских способностей. Стеллу назвали талантливым и творчески одаренным ребенком.

Стеллу с детства привлекает мир моды, красоты и стиля, и именно за эти качества продюсер Светлана Тушиева пригласила ее в свой продюсерский центр.

«Регулярно совершенствуя свое мастерство в искусстве дефиле и фотопозирования, Стелла активно сотрудничает с известными брендами, принимает участие в престижных модных показах и фестивалях», — добавили в центре Tushieva Kids.

Конкурс Little Miss and Mister World Russia проходит уже шестой раз, но впервые в истории проекта в проекте участвуют не только девочки, но и мальчики в категории «Мистер».