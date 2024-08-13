Россиянка из Крыма заняла призовое место на международном конкурсе красоты

Россиянка Татьяна Федорищева стала третьей вице-мисс в конкурсе Miss Ocean World, который прошел в Индии. Организаторы опубликовали результаты на странице в социальной сети Instagram*

На конкурс разрешено отправлять участниц из разных регионов страны. Федорищева представляла Крым.

При этом девушку хотели отстранить от участия по политическим причинам. Она появилась на сцене в костюме в стиле черноморского военно-морского флота, а ее выход сопровождался видео с президентом России Владимиром Путиным. Однако в итоге организаторы решили не дисквалифицировать участницу.

Федорищева уже участвовала примерно в 20 конкурсах красоты. Пару лет назад завоевала титул «Мисс туризм Крыма». После этого девушка представляла Россию на международном конкурсе «Мисс туризм» в Ливане.

На днях многодетная мать из Петербурга Людмила Рожнева стала миссис Россия — 2024. У победительницы трое детей — одна девочка и двое мальчиков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.