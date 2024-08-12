В Москве подвели итоги конкурса «Миссис Россия — 2024». Этот титул получила многодетная мать Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, сообщил Starhit .

Финал состоялся 11 августа, Рожнева выступила под номером 11. Она не впервые приняла участие в конкурсе красоты — в 2023 году женщина получила титулы «Миссис Санкт-Петербург», «Автоледи», «Миссис бикини» и «Миссис шеф». Корону «Миссис Россия — 2024» ей вручила победительница прошлого года Жанна Специальная.

У Рожневой трое детей — одна девочка и двое мальчиков. Женщина в разные годы работала менеджером, моделью и генеральным директором компании. В августе ее семья отметила 14-летие со дня свадьбы.

Курьезный случай произошел на конкурсе «Мисс Москва — 2024». Ведущие вручили корону не победительнице Лилиане Булатовой, а другой финалистке. Пока организаторы выясняли, как произошла путаница, лжепобедительница сбежала.