Россиянину Александру Горбу грозит до 20 лет за кражу багажа во Вьетнаме

Гражданина России Александра Горба задержали во Вьетнаме по подозрению в краже багажа, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Горба подозревают в краже багажа граждан третьих стран. Он действовал по схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал дорогие сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина.

«Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», — отметил Садыков.



По словам российского дипломата, генконсульство взаимодействует с местными властями в целях обеспечения прав россиянина.

Полиция Таиланда задержала 21 иностранца за незаконную предпринимательскую деятельность. В числе нарушителей закона оказались трое россиян. Также правоохранители изъяли 38 документов на землю стоимостью около 200 миллионов бат (почти 440 миллионов рублей).