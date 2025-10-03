Россиянина задержали в Сингапуре по запросу США

В Сингапуре задержали россиянина за нарушение американского закона. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства.

«По поступившей в посольство информации, 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США», — отметили в дипведомстве.

Посольство обратилось в полицию, и та подтвердила задержание российского гражданина. В ведомстве добавили, что связались с его близкими. Им передали контакты местных адвокатов, чтобы они могли получить юридическую помощь. Посольство России в Сингапуре держит ситуацию на контроле.

Ранее полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в умышленном убийстве собственного сына. По данным следствия, 45-летний мужчина схватил ребенка и бросил его в воду, прямо под вращающийся винт катера. От полученных травм подросток скончался в больнице.