Россиянина выслали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

Россиянина депортировали из Турции за то, что они сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве в Стамбуле.
Попавшая в кадр женщина написала заявление. Мужчину арестовали по подозрению в нарушении частной жизни.
«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», — заявили дипломаты.
Россиянин отправился на родину 2 ноября. До этого момента Генконсульство поддерживало контакт с семьей мужчины и турецкими властями.
Ранее сообщалось, что снимок сделал житель Санкт-Петербурга. Изначально мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Россиянин находился в миграционной тюрьме.
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