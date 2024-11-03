Россиянина выслали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

Генконсульство: Турция депортировала россиянина за фото женщины в транспорте

Россиянина депортировали из Турции за то, что они сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве в Стамбуле.

Попавшая в кадр женщина написала заявление. Мужчину арестовали по подозрению в нарушении частной жизни.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», — заявили дипломаты.

Россиянин отправился на родину 2 ноября. До этого момента Генконсульство поддерживало контакт с семьей мужчины и турецкими властями.

Ранее сообщалось, что снимок сделал житель Санкт-Петербурга. Изначально мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Россиянин находился в миграционной тюрьме.