Хирурга из России нашли мертвым в Таиланде

Mash: ставший свидетелем изнасилования в Таиланде хирург мог покончить с собой

Российский хирург, ставший свидетелем изнасилования в Таиланде, по предварительной информации, мог свести счеты с жизнью. Такие сведения привел телеграм-канал Mash .

По словам матери мужчины, он жаловался на подозрительных людей. Они якобы преследовали россиянина после того, как 6 января он стал невольным свидетелем изнасилования девушки.

Спустя некоторое время тело туриста обнаружили недалеко от местного отеля в луже крови и с множественными переломами.

Изначально родственникам заявили, что смерть наступила в результате падения с кровати. В медицинском заключении при этом указали тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Позднее официальной причиной гибели россиянина назвали суицид. В документе, по данным Mash, уже не фигурировали некоторые ранения, зафиксированные изначально.

Официальных заявлений от тайских правоохранительных органов и медиков пока нет.

Ранее стало известно, что семье умершего во Вьетнаме россиянина отказались отдавать тело без оплаты счетов.