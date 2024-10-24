Россиянина обвинили в убийстве двух солдат ВСУ

NTV: в Мюнхене россиянину предъявили обвинение в убийстве двух бойцов ВСУ

Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских военнослужащих. Об этом сообщил телеканал NTV.

«После смерти двух украинских военнослужащих в Мурнау, Верхняя Бавария, прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России», — отметили сообщении.

Мужчина находится в мюнхенской тюрьме Штадельхайм с весны 2024 года. По данным следствия, 57-летний россиянин проводил время в баре с двумя мужчинами, которых прооперировали в больнице Мурнау после боевых ранений.

Компания находилась в баре в Мурнау-ам-Штаффельзе. В какой-то момент между ними начался спор из-за ситуации на Украине, что и привело к преступлению. Тела мужчин с ножевыми ранениями обнаружили на территории торгового центра.

Ранее двух человек задержали в Германии по подозрению в подготовке диверсий и в работе на спецслужбы России. Следователи пришли к выводу, что мужчин завербовали для саботажа путей поставок оружия на Украину.