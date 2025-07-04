Россиянина лишили ВНЖ в Литве из-за частых поездок на родину

Литовские власти впервые лишили россиянина временного вида на жительство, обосновав это его «слишком частыми» поездками в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на решение Департамента миграции республики.

«При выяснении причин выезда граждан России, часто выезжающих в Россию или Беларусь, был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, после чего было принято решение об аннулировании разрешения на временное проживание россиянина в Литве», — говорится в сообщении.

Кроме того, изучается еще 30 случаев. В отношении этих россиян уже начались процедуры аннулирования ВНЖ. Пока выясняются дополнительные обстоятельства, а также ожидаются от них объяснения.

В мае в Литве вступил в силу закон, позволяющий аннулировать разрешения на ВНЖ для россиян, если они посетили Россию или Белоруссию более одного раза в три месяца без «уважительных причин».

Ранее МИД России предупредил россиян, что Латвия и Литва перестали признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта.