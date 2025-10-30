Россиянина держат в азербайджанском СИЗО без медпомощи после операции

Российского студента Дмитрия Федорова держат в азербайджанском СИЗО без медицинской помощи после перенесенной операции. Подробности сообщил Telegram-канал Readovka .

Адвокат Федорова сообщил, что его подзащитный перенес хирургическое вмешательства из-за ухудшения здоровья. По его словам, 22-летнему студенту, несмотря на тяжелое состояние после операции, не оказывают медицинскую помощь.

Федорова задержали в начале июля вместе с другими россиянами по подозрению в кибермошенничестве и транзите наркотиков. Айтишники сбежали из России в «безопасную» страну, а вместо спокойной жизни оказались заложниками, отметили авторы канала.

«Для тех, кто искал спокойствия за границей, история обернулась напоминанием, что чужой „тыл“ может стать витриной показательной расправы», — отметили авторы статьи.

Президент России Владимир Путин во время встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым поднял тему с арестом россиян, задержанных в Баку по обвинению в контрабанде наркотиков. Работа по этим случаям продолжается на профильных уровнях.