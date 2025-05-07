Россиянина арестовали в США по подозрению в угоне севшей на мель яхты

Полиция штата Флорида арестовала подозреваемого в угоне яхты 29-летнего россиянина Николая Вилкова. Об этом со ссылкой на офис шерифа округа Мартин сообщил телеканал WPTV .

По данным криминалистов, россиянин угнал яхту с пирса в городе Теквест, чтобы добраться до Багамских островов. К похищению судна он тщательно подготовился и прибыл в бухту за несколько часов.

Выбрав подходящее судно, россиянин вышел в открытое море. Пропажу яхты заметил охранник пирса, который вызвал на место сотрудников полиции.

В погоню за угонщиком отправились подразделения морской пехоты и полиция. Они преследовали яхту около полутора часов, пока она не села на песчаную мель недалеко от залива Юпитер.

По мнению следователей, угонщик пытался добраться до залива Сент-Люси, чтобы выйти в Атлантический океан, но отсутствие практики управления судном не позволило ему этого сделать.

По словам представителей офиса шерифа, в ходе допроса россиянин заявил, что не знает английского, хотя до этого его видели разговаривающим с людьми на пристани, а в конце беседы Вилков объявил о своей невменяемости.

На время выяснения всех обстоятельств угона россиянина отправили под стражу.

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