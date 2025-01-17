Россиянин вошел в список освобождаемых заложников ХАМАС

Гражданин России Александр Труфанов вошел в список из 33 заложников, которых освободит палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня с Израилем. Имена пленных опубликовало издание The Times of Israel .

Журналисты подчеркнули, что люди, указанные в списке, значатся не в порядке освобождения. Также ничего неизвестно о их состоянии, но власти Израиля считают их живыми.

Передача пленных военным пройдет в несколько этапов. После этого семьи получат данные о состоянии освобожденных, а канцелярия премьер-министра опубликует имена освобожденных.

Боевики ХАМАС похитили Труфанова вместе с семьей. Отца застрелили у него на глазах. Мать и невесту боевики отпустили в рамках первой заключенной сделки по обмену заложников.

В прошлом году группировка обнародовала две видеозаписи с Александром Труфановым. По мнению израильских СМИ, россиянина заставили прочитать написанный текст.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов ранее прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС. Он пояснил, что окончательной точкой в многолетнем конфликте это не станет.