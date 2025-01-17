Востоковед Долгов: соглашение между Израилем и ХАМАС имеет несколько этапов

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Life оценил соглашение, заключенное между Израилем и ХАМАС.

По словам эксперта, оно имеет несколько этапов. Первый заключается в прекращении военных действий на 42 дня.

«Затем продолжение перемирия. Это соглашение должно привести к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС», — сообщил Долгов.

Эксперт считает, что полное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при создании палестинского государства. Однако сейчас сделать это не представляется возможным.

Напомним, соглашение между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января.