Россиянин сходил в баню в Нидерландах и оказался приятно удивлен

Российский турист посетил баню в Нидерландах и остался удивлен высоким уровнем сервиса. Свои впечатления он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен».

Турист отметил, что там легко найти сауну: местные жители очень любят париться.

«Если прийти в общественную баню в Амстердаме, то сразу понимаешь, что местные любят париться с размахом», — отметил он.

По словам мужчины, нидерландцы превратили бани в место отдыха и гораздо приятнее, когда всем заведуют девушки. Путешественник раскрыл, что за трехчасовой процесс заплатил 120 евро, и признался, что местные жители объединили в своих банях все самое лучшее.

В русской бане температура до +65 градусов и высокая влажность. Поливая камни водой с эфирными маслами, можно стимулировать кровообращение и создать приятный аромат. Контрастный душ улучшает циркуляцию крови и помогает снять спазмы сосудов.