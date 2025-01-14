ОСН: активное парение с веником в бане улучшает кровоток и расслабляет мышцы

Регулярное посещение бани улучшает здоровье, но важно соблюдать правила, чтобы не навредить себе. Как правильно париться, чтобы получить максимум пользы для здоровья, рассказала редакция Общественной Службы Новостей .

В русской бане высокая влажность и температура до +65 градусов. Поливая камни водой с эфирными маслами, можно создать приятный аромат и стимулировать кровообращение. Контрастный душ помогает снять спазмы сосудов и улучшает циркуляцию крови.

Входить в баню следует с хорошим настроением и натощак. Первый заход в парилку предназначен для разогрева тела. Во второй заход начинается активное парение с помощью веника: легкие удары и компрессия помогают расслабиться мышцам и улучшить кровоток. Между заходами рекомендуется отдыхать и пить воду.

Выбирайте веники исходя из своих потребностей: березовые и дубовые универсальны; липовые полезны для нервной системы; можжевеловые снимают усталость; пихтовые укрепляют иммунитет.