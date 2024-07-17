Россиянин получил тюремный срок в Германии за поставки электроники в обход санкций

DPA: в ФРГ бизнесмен получил срок за поставки компонентов БПЛА в Россию

Суд Штутгарта приговорил бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за поставки в Россию электроники якобы в нарушение санкций. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA .

По данным обвинения, бизнесмен и его жена организовали через третьи страны поставки в Россию компонентов, которые использовались для производства беспилотников. Оба обвиняемых имеют паспорта России и Германии.

Супруга подсудимого по решению суда получила год и девять месяцев условно.

Немецкая прокуратура сообщила, что обвиняемый Вальдемар В. управлял двумя компаниями в Сааре, занимавшимися международной торговлей электронными компонентами.

Европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения действует с 2014 года.

Ранее в Осаке продлили арест россиянину, которого тоже заподозрили в экспорте товаров в Россию в обход санкций.