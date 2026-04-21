Россиянин получил ранение при стрельбе возле пирамид в Мексике

В Мексике секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда сообщил, что в результате стрельбы у пирамид пострадал гражданин России. Видео его выступления опубликовало издание Reforma в соцсети Х .

«Среди раненых – два гражданина Колумбии, один россиянин и одна канадка», – заявил Кастаньеда.

Секретарь по безопасности добавил, что в результате стрельбы погибли два человека. Сначала нападавший застрелил канадскую туристку, а затем покончил с собой. Кастаньеда также отметил, что стрелок использовал короткоствольное оружие.

Правоохранители пока еще не установили мотивы преступления. Это было похоже на целенаправленное нападение, но власти пока не хотят строить догадки до завершения расследования. На месте начали работать судмедэксперты, также устанавливается личность стрелка.

Ранее неизвестный мужчина расстрелял людей на территории археологического комплекса Теотиуакан. В больницу доставили семерых пострадавших.