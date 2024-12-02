Россияне столкнулись с проблемами при въезде в Мексику

Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику

В последнее время участились случаи, когда в Мексику не пускали российских туристов с обратными билетами, подтвержденным бронированием и оплаченными турами. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Коллективное обращение к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу подписали 14 туроператоров, в том числе «Свои люди», «Ванд», «Веселый ветер», «Миракль», PAC Group, Latina Travel, ClickVoyage, «Квинта тур», ICS Travel, «Интурист», ITM group, «Карибский клуб», «Русский экспресс» и «Арт-тур». Они призвали разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в страну.

По данным туркомпаний, число отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего туристического потока.

«Мы не можем быть уверены, что клиенты пройдут границу. Наступает высокий сезон, мы хотим обезопасить туристов от подобных происшествий», — отметила глава компании «Карибский клуб» Лада Попело.

Ранее Мексика отказалась арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита.