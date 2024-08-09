Мексика отказалась арестовывать Путина в случае его визита

Президент Мексики Обрадор не станет арестовывать Путина в случае его визита

Власти Мексики оказались исполнять ордер МУС в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости» .

Российского лидера пригласили на инаугурацию избранного президента Мексики, в связи с чем посольство Украины заявило, что власти страны обязаны исполнить ордер МУС и арестовать Путина.

«Мы не можем этого сделать, это к нам не относится. Мы против войн, мы за мир, и в случае конфликта между Россией и Украиной мы предложили соглашения, чтобы было посредничество», — заявил Лопес Обрадор.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна стать участником следующего саммита мира, который пройдет в ноябре 2024 года.