Россияне столкнулись с отключением телефонов из-за пошлин в Египте

Российские туристы столкнулись с проблемой блокировки смартфонов в Египте. Это связано с новым законом, принятым в стране, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, речь идет о нововведении, которое приняли в апреле этого года. Согласно этому закону, все новые мобильные телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течении 90 дней. Телефоны туристов исключением не являются.

Российские туристы, которые въезжают в Египет не первый раз за год и приобрели местную сим-карту, рассказали, что если за 90 дней не успевают зарегистрировать смартфон, то они остаются без связи. При этом не удается подключиться даже к Wi-Fi.

Чтобы избежать блокировки, предлагается оплатить налог в размере 38% от стоимости смартфона. Россиянам разрешили бесплатно провозить в страну один смартфон.

Ранее Роскачество сообщило, что совместно со странами СНГ работает над созданием модели приема российских туристов.