Россияне предложили награду в 2 млн рублей за украденную игрушку
Туристы из России пообещали вознаграждение в два миллиона рублей тому, кто найдет их украденную плюшевую игрушку в виде горошка. Ограбление произошло во время путешествия по Риму, сообщила Corriere della Sera.
По данным газеты, плюшевый стручок гороха фрилансер из Москвы подарил своей девушке более 10 лет назад. За это время игрушка стала символом их любви и объездила с парой много стран. Хозяева обнаружили пропажу Горошка после ограбления их машины у отеля в районе Трастевере.
Россиянин расклеил по району листовки, но потом ему пришлось вернуться в Москву. Перед отъездом он искал Горошка по всему Риму с расчетом, что воры выбросили ненужные вещи в мусорный бак.
Потом москвич стал предлагать людям за помощь в возращении Горошка около 20 тысяч евро. Также он предостерег других путешественников, что в Риме действует много воров, поэтому не нужно оставлять личные вещи в машине.
Ранее неизвестные украли из бутика Bulgari в центре Рима ценности на сумму в 500 тысяч евро. Они пробрались в помещение через прорытый туннель.