Россияне не пострадали при массовом отравлении в Турции

РСТ не получил жалобы от россиян после массового отравления в Турции

Граждане России не обращались с жалобами после массовой госпитализации туристов в Турции с пищевым отравлением. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«По данным туроператоров, обращения от туристов не поступали. Страховые компании, обслуживающие российских путешественников в Турции, также не фиксировали обращений по этому случаю», — заявили в РСТ.

Днем ранее группа туристов прибыла на экскурсию из Коньи. После обеда в туристическом комплексе в национальном парке Кепрюлю-Каньон в больницу с подозрением на пищевое отравление доставили 52 человека. Местные власти уже начали проверку по факту ЧП.

Ранее московскую многодетную семью в отеле Шарм-эль-Шейха накормили скумбрией с червями. При этом шеф-повар попытался убедить отдыхающих, что обнаруженное — на самом деле не паразит, а «рыбий глаз».