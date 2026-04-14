Многодетную семью из Москвы накормили скумбрией с червями в отеле Шарм-эль-Шейха

Многодетная семья из Москвы столкнулась с неприятной ситуацией на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе — в одном из отелей им подали скумбрию с паразитами. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot проверка» .

По словам москвички Татьяны, она приехала в Египет вместе с мужем и тремя детьми. В первый же день отдыха семья отправилась на обед в ресторан отеля, где выбрала блюда из рыбы.

После нескольких укусов старшая дочь почувствовала во рту что-то странное и обнаружила червя. Женщина сразу поняла — речь идет о паразите, так как имеет медицинское образование. При этом, как утверждает туристка, шеф-повар попытался убедить гостей, что обнаруженное — это якобы «рыбий глаз», а не посторонний объект.

Серьезных симптомов отравления у семьи пока не зафиксировали, однако младшая дочь пожаловалась на недомогание. Татьяна обратилась к администрации отеля с требованием провести проверку и установить, какие именно паразиты могли находиться в рыбе.

