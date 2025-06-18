Россияне не пострадали при иранских ударах по Израилю

Посольство в Израиле не получало информации о россиянах, пострадавших при иранских ракетных ударах. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Находимся в постоянном контакте с представителями израильских властей для отслеживания данного вопроса», — подчеркнули там.

Россиянам рекомендовали покинуть Израиль через наземный переход на границе с Египтом. Для вылета из Шарм-эш-Шейха виза не потребуется, из Каира — проставляется за 25 долларов прямо на КПП. Погранпереход работает круглосуточно.

Также есть возможность выехать через Иорданию, однако ни один из трех КПП на границе не круглосуточный, туда необходимо оформлять визу стоимостью 60 долларов, а прямые авиабилеты из Аммана в Москву раскуплены до начала июля.

Ранее из Израиля уехали семьи российских дипломатов. Посольство рассматривает вариант, при котором в безопасное место переведут и самих сотрудников дипмиссии.