Россияне начали массово уезжать из Турции

Сбежавшие в Турцию после начала специальной военной операции россияне начали массово покидать республику из-за проблем с видами на жительство (ВНЖ) и финансовых трудностей. Чаще всего они перебираются в Сербию или Черногорию.

За прошлый год число россиян с ВНЖ в Турции сократилось примерно на треть, сообщило агентство Reuters.

Помимо этого, в стране снизилось число компаний, созданных с участием российского капитала. Если в 2022 году их было 140, то в прошлом уже 68.

Агентство обсудило это с девятью россиянами, покинувшими страну или знающими тех, кто это сделал. По их словам, они уехали, потому что не смогли продлить ВНЖ, столкнулись с финансовыми трудностями из-за проблем с банковским обслуживанием или высокой инфляции в Турции, которая в апреле достигла 70%.

«Вы не можете предсказать свое будущее в Турции», — заявил один из собеседников агентства.

В начале мая один из крупнейших турецких банков DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян, практически перестав одобрять их заявки. Наличие ВНЖ и прописки в Турции никак не влияло на его решение.