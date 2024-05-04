Один из крупнейших турецких банков перестал открывать счета россиянам | 360°

Мир 04 мая 2024, 10:48 Один из крупнейших турецких банков перестал открывать счета россиянам РБК: турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам Karl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Турецкий DenizBank пересмотрел условия для открытия счетов россиянам. Одна из крупнейших финансовых организаций практически перестала одобрять подобные заявки. Об этом сообщил РБК.

С начала 2024 года банк стал отказывать в открытии счетов почти всем гражданам России, даже если у них есть вид на жительство и прописка в Турции.

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«Из 10 заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — уточнили журналисты.

Исключение составляют только клиенты банка, имеющие депозит от 100 тысяч долларов. В издании добавили, что раньше финансовая организация открывала счет просто при наличии загранпаспорта.

«Даже наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — рассказала посредник Елена Чернышова, которая помогает соотечественникам получать карты в турецких банках.

Ранее источник РИА «Новости» в банковской сфере рассказал, что в Турции россиянам не отказывают в открытии счетов. По его словам, для этого нужен вид на жительство и документ с подтверждением работы в стране или депозит.