Граждане России вправе гордиться своей страной, ведь она защищает и свои ценности, и свой суверенитет. Об этом РИА «Новости» заявила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ на полях Петербургского международного экономического форума.

«Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет», — сказала она.

Шошоакэ добавила, что российское общество выгодно отличается от европейского. Россияне уважают собственную историю, они — патриоты. Европейцы же часто приносят в жертву глобалистской повестке свои национальные интересы.

Ранее Шошоакэ в День Европы в знак протеста против Евросоюза разорвала его флаг. Парламентарий заявила, что в ее стране люди должны отмечать День независимости Румынии.