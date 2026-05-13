Заразившаяся хантавирусом пожилая француженка попала в реанимацию

Пожилая гражданка Франции, заразившаяся хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius, находится в тяжелом состоянии в реанимации парижской больницы. Об этом сообщил инфекционист Ксавье Лескюр, написал портал 20Minutes .

«У пациентки самая тяжелая форма сердечно-легочного проявления заболевания. Ей проводится… экстракорпоральная циркуляция крови для ее искусственного насыщения кислородом», — сказал он.

Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лескюр уточнил, что у пациентки поражены легкие и сосудистая стенка.

Вспышка опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Жертвами стали трое — супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. После прибытия судна к Канарским островам пассажиров эвакуировали.

Хантавирусы передаются людям при контакте с грызунами и могут вызывать тяжелые формы заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.