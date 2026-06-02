Россиянам рассказали, будет ли дефицит фруктов из-за запрета ввоза товаров из Армении

Запрет на ввоз фруктов в Россию станет для армянской экономики большим ударом, а для российской стороны останется безболезненным. Об этом 360.ru сообщил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

По его словам, общий объем импорта фруктов и овощей в Россию превышает шесть миллионов тонн в год, из них доля Армении составляла только 1,5%, и незаменимых товаров в этой доле не было.

«Для Армении перемены крайне чувствительны, а для России — капля в море. Дефицита не будет, тосковать мы не будем», — сказал Анфиногенов.

Эксперт добавил, что закупки российской стороной фруктов из Армении больше являлись дружеским жестом, чем необходимостью.

