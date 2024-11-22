Россиянам раскрыли три главные схемы мошенничеств в «черную пятницу»

ВТБ: активность мошенников выросла на 30% в преддверии распродаж

Для обмана доверчивых россиян в «черную пятниц» мошенники в основном применяют одну из трех самых популярных схем. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

Оказалось, что мошенники предлагают скачать приложение якобы для получения скидок и промокодов, рассылают подложные ссылки на предзаказ или создают поддельные сайты магазинов для товаров с «большими скидками».

В первом случае на устройство клиента скачается вредносный АРК-файл для доступа злоумышленников к личным паролям и одноразовым кодам жертв, а в остальных злоумышленники завладеют данными банковских карт.

В ВТБ подчеркнули, что активность аферистов увеличилась на 30% в преддверии «черной пятницы».

Ранее аналитик Александр Вураско напомнил о важности использования двухфакторной аутентификации для защиты от мошенников. Он также призвал пользоваться сложными паролями.