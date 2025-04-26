Россиянам предложили полететь в Сочи вместо Туниса

Несколько сотен россиян пожаловались, что туроператор «Библио-Глобус» отменил их путевки на майские праздники в Тунис. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Вместо отдыха людям предложили доплатить и ехать в Сочи или остаться дома.

Компания заманила желающих отдохнуть, пообещав с 26 апреля открыть новое направление. Однако за сутки до старта турагенты получили письма с уведомлением, что авиакомпания Express Airline отказалась от рейсов в Тунис, а значит, путевок не будет. Параллельно «Библио-Глобус» также убрал с официального сайта все предложения об отдыхе в этой стране.

Москвичка Наталья в феврале заплатила 180 тысяч рублей за тур с вылетом 30 апреля. Теперь же ей предложили доплатить как минимум 60 тысяч сверху за Турцию, Сочи, Дубай и Египет либо ждать возврат средств неделю.

Ранее стало известно, что в России могут открыть фирму «Талибан тур» для поездок в Афганистан.