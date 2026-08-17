Россиянам посоветовали забыть про горящие путевки в Турцию

Дешевые туры с близкой датой вылета в Турцию практически исчезли, а ожидание снижения цен непосредственно перед вылетом в большинстве случаев не оправдывает себя. Об этом 360.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в последние годы количество таких предложений планомерно сокращалось из-за более точного планирования загрузки туроператорами и авиакомпаниями. К концу активной фазы сезона в Турции практически не остается предложений, которые заметно выбиваются из общего ценового диапазона.

«Связано это с более оптимальным планированием загрузки туроператорами и авиакомпаниями. В Турции сейчас практически не остается каких-то выпадающих из общего ценового диапазона предложений, и поэтому можно констатировать, что горящих предложений на текущий момент нет», — сказал Мурадян.

Мурадян добавил, что сентябрьские туры сейчас в среднем на 10–15% дешевле предложений на фоне второй фазы августовского пика выезда и въезда в Турцию. По его словам, ждать снижения стоимости непосредственно перед поездкой не стоит.

«Однозначно нет смысла ждать. Как правило, цена перед вылетом, наоборот, становится только дороже, она не дешевеет», — объяснил он.

Вице-президент АТОР отметил, что если туроператоры видят слабый спрос на дальние даты, они могут заранее оптимизировать рейсовые программы. Поэтому перед вылетом не возникает большого количества свободных мест, которые раньше могли продаваться со скидкой.

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